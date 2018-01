Allg. Zeitung Mainz: Zerreißprobe / Kommentar von Markus Lachmann zur SPD

Die SPD, und das ist vielleicht auch ein wenig ihr

Schicksal, kennt Zerreißproben. Das war bei den Hartz-IV-Gesetzen der

Fall, das war schon 2013 im Vorfeld einer großen Koalition so, und

das ist auch jetzt wieder die Ausgangslage. Bei den Genossen geht die

Angst um. Das Einzige, was sich mit Blick auf den Bundesparteitag am

Sonntag sicher sagen lässt, ist, dass es ein knappes Ergebnis geben

wird. Rafft sich die SPD noch einmal auf zu vier weiteren Jahren

ungeliebter Partnerschaft mit Angela Merkel? Geht sie womöglich in

eine Regierung und verlässt diese in zwei Jahren mit Getöse? Oder

ziehen die Genossen doch noch die Reißleine? SPD-Chef Martin Schulz

ist angeschlagen wie ein Boxer in der zehnten Runde. Er hat nach

seinem Schlingerkurs ein Glaubwürdigkeitsproblem. Die vorschnelle

Festlegung auf den Gang in die Opposition am Wahlsonntag war ein

strategischer Fehler. Es verwundert nicht, dass die Basis die

Kehrtwende von der Kehrtwende nicht mehr mitmachen will. Das wurde

auch im rheinland-pfälzischen Parteirat am Mittwochabend deutlich.

Nach allem, was man hört, ist die Stimmung bei den „einfachen“

Mitgliedern eindeutig – gegen eine GroKo. Es sind die Hauptamtlichen,

die größere Offenheit für Koalitionsverhandlungen zeigen. Schulz ist

ein Auslaufmodell, und auch wenn Malu Dreyer das partout nicht will,

könnte die Debatte um eine Nachfolge auf sie zulaufen. Dreyer selbst

hat mit widersprüchlichen Äußerungen zur großen Koalition an den

vergangenen Tagen nur eine bedingt gute Figur abgegeben. Man möchte

dieser Tage nicht in der Haut der Genossen stecken.

