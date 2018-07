ARD-DeutschlandTrend: Flüchtlingspolitik nimmt für Mehrheit zu viel Raum ein; andere Themen kommen zu kurz

In den vergangenen Tagen war die Asyl- und Flüchtlingspolitik

immer wieder Thema in der Politik. 56 Prozent (Unionsanhänger: 56

Prozent, AfD-Anhänger: 41 Prozent) der Befragten meinen, dass das

Thema Asyl und Flüchtlinge in der aktuellen politischen

Auseinandersetzung zu viel Raum einnimmt; 33 Prozent (Unionsanhänger:

34 Prozent, AfD-Anhänger: 39 Prozent) finden, dass das Thema Asyl und

Flüchtlinge einen angemessenen Raum einnimmt und 9 Prozent

(Unionsanhänger: 8 Prozent, AfD-Anhänger: 19 Prozent) sind der

Ansicht, dass das Thema zu wenig Raum einnimmt. Das hat eine Umfrage

des ARD-DeutschlandTrends im Auftrag der Tagesthemen von Dienstag bis

Mittwoch dieser Woche ergeben

Der Handelskonflikt mit den USA nimmt für 14 Prozent der Befragten

zu viel Raum in der aktuellen politischen Auseinandersetzung ein; für

51 Prozent einen angemessenen Raum und für 30 Prozent zu wenig Raum.

Beim Thema Digitalisierung meinen 10 Prozent der Befragten, dass es

zu viel Raum in der aktuellen politischen Auseinandersetzung

einnimmt; 39 Prozent meinen, dass es einen angemessenen Raum und 41

Prozent, dass es zu wenig Raum einnimmt. Schutz vor Kriminalität und

Verbrechen nimmt für 7 Prozent zu viel Raum ein, für 45 Prozent einen

angemessenen Raum und für 45 Prozent zu wenig Raum.

Beim Klimawandel und die Energiewende ist eine Mehrheit der

Ansicht, dass diese Themen zu wenig Raum in der politischen

Auseinandersetzung einnehmen (56 Prozent); 32 Prozent sind der

Ansicht es nimmt angemessenen Raum ein und 9 Prozent meinen, es nimmt

zu viel Raum ein. Das Thema Sozialpolitik wie die Entwicklung der

Renten nimmt für 2 Prozent der Befragten zu viel Raum in der

aktuellen politischen Auseinandersetzung ein, für 33 Prozent einen

angemessenen und für 62 Prozent zu wenig Raum. Zu wenig Raum in der

aktuellen politischen Auseinandersetzung finden für die Befragten

auch die Schaffung bezahlbaren Wohnraums (70 Prozent der Befragten);

23 Prozent meinen, das Thema nimmt angemessenen Raum ein und 2

Prozent meint, das Thema nimmt zu viel Raum ein. Schul- und

Bildungspolitik nimmt nur für 1 Prozent der Befragten zu viel Raum in

der aktuellen politischen Auseinandersetzung ein, für 23 Prozent

einen angemessenen und für 73 Prozent zu wenig Raum. Am deutlichsten

ist das Meinungsbild beim Thema Pflege: Das Thema nimmt für 79

Prozent der Befragten zu wenig Raum in der aktuellen politischen

Auseinandersetzung ein; für 18 Prozent nimmt das Thema angemessenen

Raum ein und für 2 Prozent zu viel.

Befragungsdaten

– Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

– Fallzahl: 1.005 Befragte;

– Erhebungszeitraum: 03.07.2018 bis 04.07.2018

– Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)

– Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame

– Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Wie sehen Sie das: Nimmt in der aktuellen politischen

Auseinandersetzung das Thema Asyl und Flüchtlinge zu viel, zu wenig

oder angemessenen Raum ein?

Und wie ist das mit den folgenden Themen: Nimmt […] zu viel, zu

wenig oder angemessenen Raum in der politischen Auseinandersetzung

ein? [random] a. die Sozialpolitik wie die Entwicklung der Renten b.

die Digitalisierung c. die Schaffung bezahlbaren Wohnraums d. die

Situation in der Pflege e. der Klimawandel und die Energiewende f.

die Schul- und Bildungspolitik g. der Schutz vor Kriminalität und

Verbrechen h. der Handelskonflikt mit den USA

