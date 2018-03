Badische Neueste Nachrichten: Falsches Signal – Kommentar von Karl Zawadzky

Mit ihren Rentenplänen befindet sich die Große

Koalition zwar auf dem falschen Weg, aber der wird trotz aller

Einwände der Rentenversicherung, Wissenschaft und Verbände

eingehalten. CDU und CSU wollen sich mit der verbesserten Mütterrente

den älteren Wählerinnen andienen, die SPD will mit der Rente ab 63

für langjährig Versicherte das Verhältnis zu den Gewerkschaften sowie

ihr Ansehen bei älteren Arbeitnehmern verbessern. Doch es gibt bei

dieser Änderung des Rentenrechts nicht nur Gewinner. Es gibt auch

viele Verlierer, nämlich all jene, die dafür bezahlen müssen. Das

sind Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Rentner – also fast alle.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen im laufenden Jahr rund sechs

Milliarden Euro mehr in die Rentenkasse einzahlen als nach bisherigem

Recht. Damit nicht genug: Auch die Rentner werden zur Ader gelassen,

denn durch die Automatik der Rentenformel fällt die Rentenanpassung

Mitte kommenden Jahres um 0,8 Prozentpunkte niedriger aus. Diese

Rentenreform wird viele begünstigen aber sie wird noch mehr Menschen

belasten. Für den Arbeitsmarkt wird das absolut falsche Signal

gesetzt. Aus demografischen Gründen ist eine Verlängerung der

Lebensarbeitszeit geboten. Die Rente mit 67 ist nach wie vor richtig.

Sie war anfangs weithin verhasst und ist immer noch ziemlich

unpopulär, aber sie zeigt Wirkung.

