Badische Zeitung: Fremdenfeindliche Krawalle in Chemnitz: Eine Prüfung für den Rechtsstaat / Leitartikel von Dietmar Ostermann

Wird ein Rechtsstaat auf diese Weise geprüft,

dann muss er unmittelbar und entschieden Stärke zeigen. Das aber hat

er auch am Montag in Chemnitz nicht getan, als wieder zu wenige

Polizisten zu vielen Krawallmachern gegenüberstanden. Die wollten

zeigen, „wer in der Stadt das Sagen hat“. Bis Dienstag konnten sie

das für sich reklamieren – ein fatales Signal der Schwäche des

Staates, weit über Sachsen hinaus. http://mehr.bz/khs199l

