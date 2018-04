BERLINER MORGENPOST: Klare Kante für die Freiheit / Leitartikel von Jörg Quoos

„Durch die Furcht vor der Presse werden mehr

Verbrechen, Korruption und Unmoral verhindert als durch das Gesetz.“

Ein Satz des US-Zeitungsverlegers Joseph Pulitzer. Er beschreibt

exakt die gesellschaftliche Funktion der freien Presse. Sie hat eine

Wächterpflicht, und wer sie bekämpft, will weniger Freiheit. Daher

ist es ein Alarmsignal, dass ausgerechnet in Europa, an der Wiege der

ältesten Demokratien, die Pressefreiheit unter Druck kommt.

Journalistenmorde auf Malta und in der Slowakei. Staatliche

Einmischung und Zensurversuche in Ungarn und Polen. Dazu kommt

brutale Willkür gegen Journalisten in der Türkei. Die Fakten liegen

auf dem Tisch, und es muss endlich gehandelt werden. Europa hat sich

schon in der Flüchtlingskrise blamiert und wenig solidarisch gezeigt.

Ist die Pressefreiheit in Gefahr, muss die EU Haltung zeigen.

