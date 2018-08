Berliner Zeitung: Kommentar zum Papstbesuch in Irland. Von Kordula Doerfler

In Irland nahm vieles seinen Anfang, was den

Vatikan seither in den Grundfesten erschüttert hat. Bereits vor der

Jahrtausendwende kam heraus, dass irische Priester ihre

minderjährigen Schützlinge seit den 30er-Jahren zu Tausenden sexuell

missbraucht, sie unermesslich gequält hatten. … Die Täter aber

wurden geschützt durch ein System des Verschweigens, des Wegschauens,

des Vertuschens. Die katholische Omertà, das Schweigegebot, galt auch

im Vatikan, in der Zentrale der katholischen Kirche. … Von der

„Nulltoleranz“, die Franziskus fordert, ist seine Kirche noch sehr

weit entfernt.

