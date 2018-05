CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer besorgt wegen wachsendem Antisemitismus: „Hemmschwellen sind gefallen“

CDU-Generalsekretärin Annegret

Kramp-Karrenbauer hat sich im Zuge der Aktionswoche ihrer Partei

gegen Antisemitismus erschrocken über etliche Reaktionen gezeigt und

befürchtet einen tiefgreifenden Werteverfall im Land. „Es ist

unglaublich, was wir an antisemitischen Kommentaren im Netz hatten.

Es gibt Tabus, die zur Seite gelegt worden sind“, erklärte die

CDU-Politikerin in der Diskussionssendung „Unter den Linden“ im

Fernsehsender phoenix (Montag, 28. Mai). Es gebe offenbar kaum noch

Grenzen und die Verfasser von unsäglichen Äußerungen würden dies

sogar unter ihren Klarnamen tun. „Die Hemmschwellen sind gefallen,

man traut sich heute Dinge offen anzusprechen, die vor ein paar

Jahren noch völlig undenkbar gewesen sind“, so Kramp-Karrenbauer

weiter. Auch der Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Dietmar

Bartsch, stimmte der CDU-Generalsekretärin in ihrer Analyse zu. „Wir

müssen gemeinsam um die Werte der bürgerlichen Demokratie kämpfen.“

Hinsichtlich eines neuen CDU-Grundsatzprogramms sah

Kramp-Karrenbauer die Notwendigkeit, die Basis nachdrücklich an

diesem Prozess zu beteiligen. Es gebe ein großes Bedürfnis der

Mitglieder, sich mitzuteilen, Gehör zu finden und Politik besser

erklärt zu bekommen. „Das ist sicherlich in den letzten Jahren zu

kurz gekommen, das muss man ganz kritisch sagen“, so die

Generalsekretärin weiter, die im Übrigen deutlich machte, dass die

derzeitige Regierungskoalition nicht ihre Wunsch-Konstellation

gewesen sei. „Ich hätte es mir gewünscht, wenn wir es geschafft

hätten, Jamaika zu bilden. Das wäre sicherlich anders gewesen, als

die Fortsetzung einer großen Koalition, bei der es von Beginn an

schwierig ist, wenn sich der eine Koalitionspartner sehr schwer tut,

in die Regierung hineinzugehen.“

