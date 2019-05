Der Tagesspiegel: Grüne fordern CO2-Bremse im Grundgesetz

Angesichts der Blockade der Union in der

Klimapolitik fordern die Grünen, künftig jedes Gesetz auf seine

Klimafolgen überprüfen zu lassen. „Nach dem Vorbild der

Schuldenbremse braucht es eine CO2-Bremse in der Verfassung“, sagte

Parteichefin Annalena Baerbock im Interview mit dem Berliner

„Tagesspiegel“ (Mittwochausgabe). „So, wie wir erkannt haben, dass

wir uns finanziell nicht bei zukünftigen Generationen verschulden

dürfen, können wir unseren Kindern nicht weiter die Folgen der

Klimakrise aufbürden.“ Ein solcher „Klimavorbehalt“ müsse für Bund,

Länder und Kommunen gelten, forderte Baerbock: „Alle Entscheidungen

müssen sich am Klimaschutz messen.“ Die Grünen-Chefin war der Union

vor, beim Klimaschutz völlig zu schwimmen. „Da ist keine Idee, kein

Vorschlag, keine Führung“, sagte sie. Mit Nichtstun bekomme man die

Klimakrise nicht in den Griff.

