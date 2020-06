Gründung – Die neue Partei – Die Populistische Partei

Die Populistische Partei – die Politik aus dem Herzen der Menschen – hat Ihren Grundstein gelegt. Am 23.05.2020 hat sich die Populistische Partei gegründet und entschieden den Parteinamen “Populistische Partei” zu tragen. Auf der Gründerversammlung in Inzell haben 4 Populisten die Gründungsmitgliedschaft erworben, indem sie sich in Satzung, Programm und dem Vorstand geeinigt haben.

Der gewählte Bundesvorstand besteht aus

Bastian Scheuerer, Vorstandsvorsitzender, Kai Werzinger, 1. Stellvertretender Vorsitzender, Hagen von Deylen, 2. Stellvertretender Vorsitzender, Helmut Niechziol, Schatzmeister, Generalsekretär

Die Partei vertritt die direkten Ansichten und Bedürfnisse des Populismus – Populus – in Bezug auf alle Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Ideologiefrei und direkte Demokratie sind die Gedanken – Überwindung alten Denkens und Handelns die Ziele.

Die Idee zur Gründung der Populistischen Partei entstand bereits vor vielen Jahren angesichts demokratischer Missstände in Deutschland und Europa. Die Zielsetzung ist einfach, bürgernah und personenbezogen – Wir wollen nicht die Spaltung der Gesellschaft, sondern eine wirklich demokratische Organisation des Zusammenlebens im Sozialen wie im Wirtschaftlichen.

Die Vergangenheit ist geprägt von Ideologien, vom banalen Links-Rechts– und Schubladendenken, vom geschürten Konflikt der Klassen, vom Bestreben der Geldmacht und von einer abgehobenen und dem Bürger in keiner Weise nahestehenden politischen Herrscherkaste. Ebenso nahmen in den letzten Jahren wieder Weltanschauungen Einzug in die Gesellschaft, welche im Grunde an alte Denkweisen und das Auseinanderdividieren der Menschen anknüpfen.

Die Grundsätze der Populistischen Partei sind:

“Die Vertretung der Menschen durch einen schlanken, ideologiefreien und friedlichen Staatsapparat”

“Die Beendigung der maßgeblichen Einflussnahme einzelner demagogischer Akteure und Organisationen auf das Leben der breiten Masse”

“Die demokratische Ordnung unter Nutzung aller modernen und technischen Möglichkeiten”

Das Programm der Populistischen Partei finden Sie auf https://populistische-partei.de

Wir sind Bürger und keine Politiker – Wir sind Arbeiter, Unternehmer, Geschäftsführer, Angestellte – Wir sind der Spiegel des Volkes – Wir sind frei von Ideologien und alten Weltanschauungen. Wir sind frei von Machtbestrebungen – Wir haben nicht den Anspruch andere zu beherrschen – Wir sind die Populistische Partei – Wir stehen für ein neues Miteinander ohne Spaltung, Hass und Lüge.

Die Populistische Partei fördert klares, kritisches und eigenständiges Denken. Wir befürworten neutrale, korrekte und informative nicht provokative und parteiische Presse Berichterstattung. Die freie Meinungsäußerung und der offene Diskurs jedes Mitbürgers wird angestrebt.

Wider den Ideologien – Hin zur Demokratie!

Für ein friedliches Deutschland. Für Europa.