Schluss mit Schlüsseldienst Abzocke in Hamburg?! Schnell ist es passiert, eine kleine Unaufmerksamkeit und die Tür ist zu, Schlüssel in der Wohnung, ein Schlüssel ist im Schließzylinder abgebrochen, oder ein Verlust des Schlüssels?! Jetzt ist Hilfe gefragt, am besten günstig, billig, umsonst, darf nichts kosten. So hilft das Internet, schnell ist ein Schlüsseldienst gefunden, natürlich einer der ganz um die Ecke […]

Die Weihnachtsfeiern werden 2017 immer spektakulärer! Wenn noch Wochen nach dem Weihnachtsfest von der betrieblichen Weihnachtsfeier geschwärmt wird und viele Bilder in diversen Whats app-Gruppen verschickt werden, dann hat der Chef alles richtig gemacht. Um die Mitarbeiter zu motivieren wird immer mehr in die alljährliche Weihnachtsfeier investiert. Mit einem einfachen Essen ist es allerdings nicht mehr getan. Zur angemessenen Bewirtung mit […] Weiterlesen …

Zum G20-Gipfel: Die Frage „Gewalt – ja oder nein?“ ist falsch Die überwältigende Mehrheit aller an den Auseinandersetzungen der vergangenen Tage in Hamburg beteiligten Personen und Organisationen hat sich bekenntnishaft über die Legitimität von Gewalt als Mittel des politischen Protestes oder als Mittel der uniformierten Sicherung stattlicher Macht geäußert. Das gilt sowohl für die dort versammelten Politiker*innen als auch für Journalist*innen und die meisten der Aktivist*innen […] Weiterlesen …

Insolvenzverfahren Lombard Classic 3 KG eröffnet Jetzt ist es soweit: Mit Beschluss vom 01.07.2017 hat das Amtsgericht Chemnitz das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Lombard Classic 3 GmbH & Co. KG eröffnet (13 IN 379/17). Damit ist für viele betroffene Anleger der „Lombardium-Gruppe“ nunmehr zur Gewissheit geworden, dass ihre Kapitalanlage größtenteils verloren sein wird. Was haben betroffene Anleger aktuell zu beachten? […] Weiterlesen …

Insolvenz der Lombard Classic 3 KG angemeldet Insolvenz der Lombard Classic 3 KG eine beunruhigende Entwicklung Rund um die Unternehmen des Lombardium-Verbundes aus Hamburg. Weiterlesen …

Pläne der Hamburger Schulbehörde zur Reform der LehrerInnenausbildung in Hamburg „Nach Analyse des Parentsmagazins-Hamburg muss die geplante Reform folgende Eckpunkte beinhalten“, so Elternrätin Sylvia Wehde : 1. Die allgemeinbildenden und sonderpädagogischen Lehrämter und deren Studiengänge müssen Mobilität zwischen den Schultypen in Studium und Beruf gewährleisten. 2. Die allgemeinbildenden und sonderpädagogischen Lehrämter und deren Studiengänge müssen fach- und schultypenübergreifendes Lernen und Lehren sicherstellen. Dies muss auch […] Weiterlesen …

Geschenk des Himmels – historischer Roman stellt die Gesellschaft der Großvätergeneration in den Mittelpunkt Hans Berger, der im Jahr 1871 in der Nähe von Eberbach geboren wurde, blickt im Jahr 1955 auf sein Leben und seine Fabrik zurück. Er wuchs in einem weltoffenen Elternhaus auf und lernte bereits in jungen Jahren verschiedene Kulturen und die Bedeutung der Toleranz kennen. Es ist eine aufregende, manchmal aber auch herausfordernde Zeit des […] Weiterlesen …

Festakt auf See: Hommage an Professor Peter Tamm sen. In Gedenken an einen außergewöhnlichen Mann. Repräsentanten des international besetzten Global Offshore Sailing Teams, des britischen Royal Cinque Ports Yacht Clubs/Dover, der Deutschen Gesellschaft für Schifffahrts- und Marinegeschichte, der britischen Channel Dash Association sowie der kubanisch/amerikanischen Association for the Investigation and Dissemination of Cuban Naval History gedenken gemeinschaftlich Professor Peter Tamm sen. für die sie […] Weiterlesen …

