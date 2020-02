Hinweise auf arrangierte Missbrauchstreffen in Privathäusern – Anthropologen sollen Täter des Netzwerks identifizieren

Köln. Bei den Ermittlungen der Ermittlungsgruppe (EG) “Berg” gegen

ein Netzwerk von Sexualstraftätern verfolgen die Fahnder der Polizei Köln

Hinweise, wonach die Täter in Privathäusern Zusammenkünfte organisiert haben

sollen, um sich gegenseitig an ihren Kindern zu vergehen. Das berichtet der

“Kölner Stadt-Anzeiger” (Samstag-Ausgabe). Weiteren Ermittlungen zufolge sollen

manche Sexualstraftäter ihre Opfer regelrecht so erzogen haben, dass die Jungen

und Mädchen den Missbrauch vom Babyalter an als normal empfinden mussten. Es sei

erschreckend, dass diese Erwachsenen die Gedanken der Kinder manipulierten, um

sie zu missbrauchen, sagte Polizeisprecher Wolfgang Baldes der Zeitung. Die

Jungen und Mädchen hätten das Unrecht gar nicht erfassen können. “Andere Kinder

gucken zu Hause Sandmännchen”, sagt Baldes, einige der Opfer hingegen seien mit

Pornos konfrontiert worden. Die Ermittlungen der “EG Berg” nahmen ihren Anfang

im Oktober 2019 in Bergisch Gladbach. Inzwischen haben Polizei und

Staatsanwaltschaft bundesweit 56 Beschuldigte und 21 minderjährige Opfer

identifiziert. Erstmals bei Ermittlungen gegen Kindesmissbrauch in Deutschland

setzt die Polizei in diesem Verfahren auch Anthropologen ein. Die

Wissenschaftler, die sich mit dem Menschen und seiner Evolution beschäftigen,

helfen der Polizei Köln dabei, anhand von Körpermerkmalen Täter zu

identifizieren und Tatzusammenhänge herzustellen. Außerdem haben die Ermittler

in mindestens zwei Fällen bereits auf die sogenannte Schulfahndung gesetzt. Um

zwei mutmaßlich noch andauernde Fälle von Kindesmissbrauch zu stoppen, stellte

die Polizei in zwei Bundesländern Lehrern in Frage kommender Schulen Fotos der

Opfer zur Verfügung. Allerdings verlief der Fahndungsversuch erfolglos.

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4508347

OTS: Kölner Stadt-Anzeiger

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell