Klausurtagungen von SPD und FDP – Alte Forderungen neu verpackt?

SPD und FDP in Baden-Württemberg haben vor

Kurzem die Ergebnisse ihrer diesjährigen Klausurtagungen vorgestellt

[1]. Die FDP möchte das Thema Digitalisierung in den Vordergrund

stellen, die SPD stellt den kostenlosen Besuch von Kitas in den

Fokus. Die Piratenpartei unterstützt diese Ziele und fordert deshalb

die FDP dazu auf, ihrem vergangenen Bundestagswahlslogan nicht treu

zu bleiben und appelliert an die SPD, ihre Versprechen endlich in die

Tat umzusetzen.

„Die Forderung der FDP nach Digitalisierung ist nett und auch gut

gemeint, doch macht es uns sorgen, wenn gerade diese Partei das Thema

vorantreiben möchte. Wir erinnern uns schmerzlich an den Slogan

–Digital first – Bedenken second– und haben eben erst gesehen, wie

Politiker mit dieser Grundhaltung einem 20-jährigen auf den Leim

gegangen sind“, kommentiert Michael Knödler, Vorsitzender der

Piratenpartei Baden-Württemberg.

Die PIRATEN wollen die Digital- und Medienkompetenz bundesweit

stärken. Dazu gehören nach Auffassung der Partei ein eigenes

Schulfach, eine moderne IT- und Softwareausstattung mit Computern und

Tablets an allen Schulen sowie eine adäquate Weiterbildung des

Lehrpersonals.

„Unsere Kinder sollten bereits jetzt lernen, in einer digitalen

Welt zurechtzukommen und dazu gehört es auch, sich mit

Datensparsamkeit und Verschlüsselungstechniken zu beschäftigen. Ein

spezielles Schulfach, um digitale Kompetenzen zu stärken, ist daher

längst überfällig.“

Beim Ausbau der technischen Infrastruktur befürworten die PIRATEN

den Vorschlag der FDP, mehr auf Glasfaser zu setzen. An der Umsetzung

jedoch scheitert selbst die Bundesregierung.

„Ziel muss es sein, die Digitalisierung bis in das letzte Dorf im

Ländle voranzutreiben und gleichzeitig das Schulsystem an die

digitale Welt anzupassen. Viel zu lange hat die Politik, auch unter

Einfluss der FDP, die technologische Zukunft verschlafen. Es ist

daher nötig, schnell aber auch bedacht alle Bürger ans Netz

anzubinden. Beim Mobilfunk den Fokus lediglich auf 5G zu legen,

halten wir für unrealistisch und eine utopische Forderung. Die FDP

will hier wohl ausschließlich der Wirtschaft, besonders der

Automobilindustrie, gerecht werden.“

Die Piratenpartei setzt sich wie die SPD dafür ein, Betreuungs-

und Bildungsangebote des Staates kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Die erneute Forderung der SPD, diese nun mit einem Volksbegehren

durchsetzen zu wollen, halten die PIRATEN allerdings für reine

Augenwischerei.

„Wir Piraten halten kostenlose Bildung für eine

gesamtgesellschaftliche Pflicht, die Befreiung von Kita-Gebühren

durch Land oder Bund ist die einzig sinnvolle Maßnahme. Dass die SPD

aber nun Ihre Forderung nach kostenfreien Kita-Plätzen in

Baden-Württemberg erneuert, ist fast schon lächerlich. Schließlich

hätte die SPD in ihren verschiedenen Regierungsbeteiligungen, auch in

Baden-Württemberg, genug Zeit gehabt, dieses wichtige Thema in

Angriff nehmen. Jetzt muss die Bevölkerung richten, wo die SPD

versagt hat. Wir Piraten unterstützen dennoch das angedachte

Volksbegehren, denn direkte Demokratie ist Ziel der Piratenpartei und

der Gewinn für die Bürger mehr als unterstützenswert.“

[1] http://ots.de/i4Ojlz

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell