Kölner Stadt-Anzeiger: Kriegsspiele in Ditib-Moscheen – Minister fordert sofortige Aufklärung

Das Video aus der Ditib-Moschee in Herford

schockierte, als es im April dieses Jahres bei Facebook auftauchte:

Kinder mit Waffenattrappen und Kampfuniformen absolvieren mit großer

Ernsthaftigkeit eine Parade. Vereinzelt zielen sie mit Gewehren auf

imaginäre Feinde. Ein Kind gibt Befehle wie „Stillgestanden“ und

„Rührt euch“. Zusätzlich existiert ein Foto, auf dem die Kinder mit

geschlossenen Augen unter einer türkischen Fahne am Boden liegen. Die

Szene wird von mehreren Erwachsenen mit Handys gefilmt.

Der in Herford mit Kindern inszenierte Märtyrertod war kein

Einzelfall, berichtet der „Kölner Stadt-Anzeiger“ in seiner

Freitagausgabe. Nach der Entgleisung habe es weitere vergleichbare

Vorfälle in diesem Jahr auch in Mönchengladbach und Duisburg gegeben.

Zusätzliche Fälle seien aus Duisburg und Essen (2015) und Waltrop

(2014) bekannt. Außerhalb von NRW seien ebenfalls Aufführungen

festgestellt worden: In diesem Jahr in Heilbronn, Güglingen und

Eppingen, 2017 in Karlsruhe und Calw. Dies gehe aus einem Bericht des

NRW-Integrationsministeriums an den Integrationsausschuss des

Landtags hervor. „Unabhängig davon, in welchem Kontext diese

»Aufführung« im konkreten Fall gestanden hat, empfinde ich es als

inakzeptabel, dass Kinder in einer solchen Weise, offensichtlich

unter Anleitung von Erwachsenen, für militärisch-propagandistische

Zwecke missbraucht werden“, sagte NRW-Integrationsminister Joachim

Stamp (FDP) dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Für mich ist es absolut

untragbar, dass kleine Kinder in Deutschland an kriegs- und

gewaltverherrlichenden Veranstaltungen teilnehmen – noch dazu in

einem religiösen Zusammenhang. Die Ditib habe ich deshalb

unmissverständlich aufgefordert, sich von den Vorfällen zu

distanzieren und diese aufzuklären.“

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell