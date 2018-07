„Masters – Die Vierte“

Eröffnung: 13.07.2018 um 19 Uhr

Dauer: 14.07. – 05.08.2018

offen Fr / Sa 15-18 Uhr, So 12 -18 Uhr

Atelierhaus/Kesselhaus im Anscharpark Haus 8, Kiel

Heiligendammer Str. 15

Eintritt frei

Zum Ende des Sommersemesters 2018 zeigt die Muthesius Kunsthochschule Werke der AbsolventInnen des Master-Studiengangs der Freien Kunst in einer Gesamtausstellung. Unter dem Titel ?Masters ? Die Vierte? wird die Ausstellungsreihe in den Räumen des Atelierhauses im Anscharpark fortgesetzt. Zu sehen sind Kunstwerke der angehenden Freien Künstlerinnen und Künstler aus den Lehrgebieten der Bildhauerei, der Keramik, der Malerei, der Medienkunst und der Zeichnung und Druckgrafik: Christian Vogel, Doyoun Park, David Scheffler, Elvira Bäfverfeldt Marklund, Florian Schott, Greta Magyar, Hannes Nienhüser, Katharina Kenklies, Keun Woo Lee, Lara Marie Kneesch, Lisa Bootz, Malin Hain, Minjee Kim, Naiwei Tian und Songei Lee.

Zur Begrüssung spricht Dr. Arne Zerbst, Präsident der Muthesius Kunsthochschule. Kurator der Ausstellung Thomas Judisch führt in die Ausstellung ein.

?Die Ausstellung gibt einen spannenden und abwechlungsreichen Überblick, auf welch hohem Niveau sich die aktuelle Kunst in Kiel positioniert,?, so Kurator Thomas Judisch?.

Die Muthesius Kunsthochschule führte als eine der ersten Kunsthochschulen Bachelor- und Masterstudiengänge der Freien Kunst ein. Nach 8 Semestern Studium wird der Bachelor of Fine Arts, nach weiteren 4 Semestern der Master of Fine Arts erworben.

Die Jahresschau der Muthesius Kunsthochschule in der Legienstraße öffnet am 18.07.2018 ab 18 Uhr in den Gebäuden um den Campus Legienstraße in Kiel. Dort sind die Studienarbeiten des zurückliegenden Jahres aus Kunst, Raumstrategien, Kommunikationsdesign und Industriedesign zu sehen. Alle Interessierten sind eingeladen, auch zum umfangreichen Begleitprogramm.

Mehr Infos unter www.muthesius-kunsthochschule.de