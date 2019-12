Menschenrecht auf Aufklärung über Machtmethoden. „Sozi-Greta“

1. Andreas Stollberg hat – vielleicht als Erster – das Recht bzw. Menschenrecht auf Aufklärung über Machtmethoden gefordert.

Danach müssten Schulen und Medien-Organisationen – so wie Andreas Stollberg in seiner Fachbuchreihe – die Schüler und Zuschauer bzw. Zuhörer über Machtmethoden aufklären, was Schulen und Medien-Organisationen bislang nur mangelhaft tun (Tabu-Thema). Die Pflicht wäre dann erstens mit Beispielen und mit Zitaten von Experten belegt, zweitens anwendungsorientiert und drittens ausführlich und strukturiert zu berichten.

Peter Sloterdijk: „die Lösungen sind vor den Problemen da, man ist nur nicht so weit, sie anzuwenden.“

2. Vermutlich viele warten auf die „Sozi-Greta“ / einen von den Medien bekannt gemachten emotionalen Teenager (m/w), eine soziale Version der „Greta“, die in erster Linie nicht über die Machtausübung der Überbevölkerung auf die Umwelt aufklärt und Umweltschutz fordert, sondern die in erster Linie über Soziales (Machtmethoden zwischen Menschen) aufklärt und das Menschenrecht auf Aufklärung über Machtmethoden fordert.

Ich habe die Facebook-Fans von Kevin Kühnert gefragt, wer von denen (vermutlich viele Jusos) das machen will.

3. Randnotiz: Ich habe die Seite „Faktoren für das Wachsen rechter Parteien“ auf Facebook mit kurzen Thesen geschrieben, damit Intellektuelle und andere ihre Analysen über die politische Lage und Entwicklung in Deutschland und ihre Visionen für Deutschland sammeln können.

Peter Sloterdijk: „Unsere Situation ähnelt jener Alt-Ägyptens in einem Intervall zwischen zwei Dynastien: Ein älteres pharaonisches Regime ist zerfallen, ein neues hat sich noch nicht etabliert.“

Leiter der Stasiunterlagenbehörde BStU Roland Jahn: “Je besser wir Diktatur begreifen, desto besser können wir Demokratie gestalten”

