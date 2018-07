Mitteldeutsche Zeitung: zu AfD-Parteitag

Meuthen moniert, dass gerade im Osten viele

Menschen Renten im Bereich der Grundsicherung erhielten. Das ist

sicher richtig. Aber es liegt nicht am Rentensystem, sondern am

Arbeitsmarkt. Die Renten folgen den Löhnen. Und niemand braucht sich

darüber zu wundern, dass in einem Gebiet, in dem Minijobs an der

Tagesordnung sind, wo hohe Arbeitslosigkeit herrschte, die

Altersbezüge niedrig sind. Immerhin sorgen bis heute Regelungen im

Rentensystem dafür, dass die niedrigeren Ost-Löhne bei der

Rentenberechnung höhergewertet werden, was Niedriglöhnern

Vorteile bringt. Das sähe ganz anders aus, wenn nach dem Motto

verfahren würde: Jeder ist sich selbst der Nächste.

