Mitteldeutsche Zeitung: zu Handelskonflikten

Früher hätte man nach dem Aufschwung einen

zyklischen Abschwung durchgestanden. Heute weiß niemand, ob daraus

nicht ein Absturz wird. Das würde den Exporteur Deutschland mehr

treffen als andere Länder. Und es würde sich zeigen, dass sich

Deutschland zu lange auf den Boom in China verlassen hat.

Wirtschaftspolitisch ist wenig passiert in den vergangenen Jahren,

weder für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen noch für die

Sozialsysteme oder den Strukturwandel. Alles hatte Konjunktur, nur

diese Themen nicht – es lief ja auch so. Das wird irgendwann vorbei

sein.

