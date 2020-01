Mitteldeutsche Zeitung zu Kretschmann und Rechtschreibung

Nach Kretschmanns Logik wäre es auch nicht mehr wichtig, die

Grundrechenarten zu beherrschen – es gibt ja Taschenrechner. Was für ein

Unsinn! In der Mathematik wie in der Sprache gilt: Nur wer die Grundlagen gut

erlernt hat, hat später gute Chance, Spitzenleistungen zu erbringen.

Rechtschreibung zu pauken – das ist nicht das Gegenteil von modernem Unterricht,

in dem es um kreatives und selbstständiges Denken geht. Es legt vielmehr die

Grundlage dafür, dass die Schüler gut für einen solchen Unterricht gerüstet

sind.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4502054

OTS: Mitteldeutsche Zeitung

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell