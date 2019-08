Mitteldeutsche Zeitung: zum SPD-Vorsitz Von Presse

Jeder Kandidat ist versucht, möglichst weit der

eigenen Basis entgegenzukommen – oder eben dem, was er dafür hält.

Mit der Lebensrealität potenzieller Wähler hat das aber noch lange

nichts zu tun. Im Gegenteil: Während in der Funktionärs-SPD die

Forderung nach einer Abschaffung der Schuldenbremse bejubelt, geben

zwei Drittel der Wähler in Umfragen an, dass sie das Instrument

behalten zu wollen. Das gleiche beim Klimaschutz: 72 Prozent der

Deutschen und 80 Prozent der SPD-Wähler wollen lieber Anreize als

Verbote, trotzdem überbietet die Partei sich gerade an Vorschlägen,

auf was die Deutschen künftig alles verzichten sollen.

