Mitteldeutsche Zeitung: zur Europäischen Union

In der EU tobt heute härter als jemals zuvor ein

Kulturkampf. Es ist die Auseinandersetzung zwischen der anstrengenden

Idee einer europäischen Wertegemeinschaft und der bequemen Einigelung

in den eigenen vier Wänden. Es kann keinen Sieger in diesem Konflikt

geben. Es gibt nur Verlierer, wie die Debatte um die

Migrationspolitik auf EU-Ebene zeigt. Sie dreht sich im Wesentlichen

nur um die Frage, wie sich Europa abschotten kann. Das aber löst

nicht das Flüchtlingsproblem, sondern verlagert es nur auf einen

anderen Kontinent, von dem aus es mit Zeitverzögerung wieder nach

Europa schwappen wird. Auch Appelle an die Vernunft eines Viktor

Orbán etwa sind, wie zahllose Versuche belegen, wirkungslos. Die EU

muss sich verändern, um voranzukommen. Dazu gehört auch eine offene

Debatte über ihre Verfasstheit. Darüber müssen jene Europäer

leidenschaftlich streiten, denen an dem Friedensprojekt gelegen ist.

