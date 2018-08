Mitteldeutsche Zeitung: zurÄnderung bei der Mütterrente

Warum wird dafür in die Rentenkasse gegriffen, in

die ja nur die per Gesetz Pflichtversicherten einzahlen? Es sollte

doch Aufgabe der gesamten Gesellschaft sein, dafür zu sorgen, dass

Mütter, die eine Zeit lang der Kinder wegen aus dem Berufsleben

ausgestiegen sind, deswegen bei der Rente nicht das Nachsehen

haben. Anders ausgedrückt: Solange das Rentensystem so

funktioniert wie es funktioniert, wäre eine Finanzierung aus

Steuermitteln gerechter.

