Neue Westfälische (Bielefeld): Armin Laschet ein Jahr NRW-Ministerpräsident Ohne klare Kante Florian Pfitzner, Düsseldorf

In seinem ersten Regierungsjahr als

NRW-Ministerpräsident ist sich Armin Laschet treu geblieben. Er setzt

sich zumeist aufrichtig für sein Land ein, zugleich hält sich in

seiner Amtsführung aber eine gewisse Flatterhaftigkeit. Es ist nun

zwölf Monate her: Ohne jedes Triumphgeheul geht Laschet in sein Amt,

offen und zuversichtlich. Kaum jemand hat mit seiner Wahl gerechnet.

Die rot-grüne Vorgängerregierung hinterlässt ihm ein Land, das nicht

so schlecht aufgestellt ist, wie es seine CDU lange behauptet hat.

Laschets schwarz-gelbe Koalition setzt ein Startsignal. Nach der

angeblichen „Selbstverzwergung“ gelte es nun, den „Riesen NRW zu

entfesseln“. Man will sich von früheren schwarz-gelben Regierungen

abgrenzen, die von „Privat vor Staat“ gesprochen haben oder von

„Anschlussverwendung“. Das gelingt eher mittelprächtig,

Menschenrechtsorganisationen kritisieren die eilige

Entfesselungspolitik als einen sozial-ökologischen Rückfall. CDU und

FDP halten sich an den Sprachgebrauch von Maß und Mitte.

„Mitte-Rechts“, sagt dagegen die SPD, immer und überall. Laschet

absolviert ein Pensum, das schon mal die 80 Stunden in der Woche

übersteigen mag, er reist und empfängt, ehrt und gibt den

Landesvater. Zuweilen macht er dabei eine gute Figur, manchmal wirkt

er wenig glaubwürdig. Er verlangt die Stilllegung des störanfälligen

Kernkraftwerks Tihange und schlägt ernsthaft vor, belgischen

Atomstrom durch Lieferungen aus klimaschädlichen

Braunkohlekraftwerken in NRW zu ersetzen. Er sei „bereits mit Belgien

im Gespräch“, sagt er – und ist es in Wahrheit nicht so richtig. Der

Kandidat Laschet hat mit dem Wahlkampfdreiklang „Zuhören,

entscheiden, handeln“ für sich geworben. Mit Blick auf das

Polizeigesetz hört der Ministerpräsident Laschet erst spät zu. Die

Regierung legt es unter dem verheißungsvollen Titel „Sicherheitspaket

I“ vor. Selten in der Landtagsgeschichte äußern so viele

Sachverständige bei einer so großen Anhörung Zweifel an einem

Gesetzentwurf. Mehr noch trübt der Abgang von Agrarministerin

Christina Schulze Föcking das Regierungsjahr. Der fahrige Umgang mit

der „Hacker-Affäre“, ursprünglich eine Posse, kostet sie das Amt. Der

Zusammenhalt einer Gesellschaft zeigt sich daran, wie sie mit den

Schwächsten umgeht, sagt Laschet in seiner Regierungserklärung. Zwei

Monate später will sich seine Koalition aus der Finanzierung des

Sozialtickets zurückziehen – und hält erst nach großem Protest doch

daran fest. Klare Kante zeigt Laschet nicht als Ministerpräsident,

sondern als CDU-Bundesvize im Unionsstreit. In NRW fragt man sich

noch, wofür er tatsächlich steht.

