Neue Westfälische (Bielefeld): Grünen-Politikerin Antje Vollmer lobt linke Sammlungsbewegung, Grünen-Fraktionschef Klocke kritisiert

Bielefeld. Die ehemalige

Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer sieht in der neuen linken

Sammlungsbewegung „Aufstehen“ eine Chance, der erstarkenden Rechten

in Europa Druck entgegenzusetzen. „Es muss eine Balance of Power

geben – in jeder Gesellschaft“, sagte Vollmer der in Bielefeld

erscheinenden Neuen Westfälischen (Mittwochsausgabe). „Die SPD muss

definitiv wieder zu ihren sozialen Wurzeln zurückfinden, die Linken

müssen sich ökologischen Themen öffnen und die Grünen müssen

zurückkehren zur pazifistischen Politik ihrer Gründungsjahre. Eine

linke Sammlungsbewegung würde jeder Partei etwas zumuten“, sagt

Vollmer weiter.

Der Chef der Grünen im NRW-Landtag, Arndt Klocke, wies das Projekt

einer überparteilichen Sammlungsbewegung dagegen zurück.

„Erfolgreiche Bewegungen kommen von der Basis und werden nicht von

Fraktionschefs aus dem Bundestag verordnet“, sagte er der Neuen

Westfälischen. Die „Aufstehen“-Initiatorin Sarah Wagenknecht und ihr

Ehemann und Unterstützer Oskar Lafontaine stünden innerhalb der

deutschen Linken nicht für Sammlung, „sondern für Abgrenzung und

Spaltung“. Koalitionen aus SPD, Linken und Grünen hätten beide stets

bekämpft.

