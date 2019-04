NOZ: Bremer Bürgermeister: Minderjährige sollen kostenlos Bus und Bahn fahren

Bremer Bürgermeister: Minderjährige sollen

kostenlos Bus und Bahn fahren

Osnabrück. Minderjährige sollen künftig umsonst Bus und Bahn in

Bremen fahren dürfen. Das kündigte Bürgermeister Carsten Sieling für

den Fall eines Wahlsieges seiner Sozialdemokraten bei der

Bürgerschaftswahl am 26. Mai an. Im Interview mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ sagte der SPD-Politiker: „Wir werden den

öffentlichen Personennahverkehr für Kinder und junge Erwachsene bis

18 Jahre auf Straße und Schiene kostenfrei machen.“ Bremen wäre damit

eine der ersten deutschen Großstädte mit einer entsprechenden

Regelung. In Rostock sollen Schüler spätestens ab 2020 umsonst Busse

und Bahnen nutzen dürfen, in Berlin ist eine vergleichbare Regelung

für Kinder aus einkommensschwachen Familien geplant. Einen

kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr für alle in Bremen lehnte

Sieling indes aus Kostengründen ab. „Es muss schon finanzierbar

bleiben.“ Das Vorhaben werde Familien dennoch spürbar entlasten, so

der Bürgermeister. Er erwartet auch Auswirkungen auf den Pkw-Verkehr

in der Stadt: „Ich bin überzeugt, dass eine oder andere Elterntaxi

bleibt künftig in der Garage.“ +++

