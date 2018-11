NOZ: CDU-Wirtschaftsrat: Stockende Konjunktur ein Weckruf

CDU-Wirtschaftsrat: Stockende Konjunktur ein

Weckruf

„Die Fassade bröckelt und die Politik schaut zu“ – Abschaffung des

Soli gefordert

Osnabrück. Der CDU-Wirtschaftsrat hat die stockende Konjunktur in

Deutschland als „Weckruf“ bezeichnet. „Unser konstanter Aufschwung

steht nicht unter Denkmalschutz, wie die ernüchternden

Wirtschaftsdaten jetzt zeigen“, sagte Generalsekretär Wolfgang

Steiger der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Die Politik dürfe nicht

weiter „beim Abbröckeln der Fassade zuschauen“ und dabei teilweise

sogar selbst Hand anlegen. Dringend nötig sei jetzt, in die Sicherung

der Wettbewerbsfähigkeit zu investieren. Als „wichtiges Signal“ an

die Arbeitnehmer wie auch an Hunderttausende von

Personengesellschaften im Mittelstand forderte Steiger den umgehenden

Komplett-Abbau des Soli. Er drängte ferner auf Steuersenkungen, auch

um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. „Unsere wichtigsten

Konkurrenten Frankreich, Großbritannien, Schweden und die USA haben

längst große Steuerentlastungen auf den Weg gebracht“, erklärte der

Generalsekretär des Wirtschaftsrats, der 12 000 Unternehmer vertritt.

