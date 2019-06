NOZ: Ferkelkastration: Bund will Bauern mit 22 Millionen Euro fördern

Ferkelkastration: Bund will Bauern mit 22

Millionen Euro fördern

Geld für Narkosegeräte – Grüne kritisieren Plan der

Bundesregierung

Osnabrück. Die Bundesregierung will Bauern beim Kauf von

Narkosegeräten für eine schmerzlose Ferkelkastration mit 22 Millionen

Euro unterstützen. Das berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (NOZ)

unter Berufung auf ein Papier des Landwirtschaftsministeriums an den

Agrarausschuss im Bundestag. Demnach sollen für dieses Jahr zwei

Millionen Euro zur Verfügung stehen, kommendes Jahr dann 20

Millionen. „Ein Start der Förderung ist noch 2019 möglich“, schreibt

Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel.

In den Geräten sollen Bauern die Ferkel zunächst mit dem Mittel

Isofluran narkotisieren, bevor sie den Tieren dann die Hoden

abschneiden. Bislang geschieht das ohne Betäubung. Ab 2021 ist das

verboten. Am Donnerstag hat Bundesministerin Julia Klöckner (CDU) zu

einem runden Tisch zum Thema Ferkelkastration Branchenvertreter,

Politik und Tierschützer in ihr Ministerium geladen.

Renate Künast, tierschutzpolitische Sprecherin der Grünen, warf

der Regierung auf Anfrage der „NOZ“ vor, allein die Interessen der

Wirtschaft im Blick zu haben. Das angepeilte Verfahren sei ebenso

wenig wie die jetzt praktizierte betäubungslose Kastration mit dem

Tierschutzgesetz in Einklang zu bringen. Dieses erlaube chirurgische

Eingriffe an Tieren nur in Ausnahmefällen. Dazu zählten aber nicht

wirtschaftliche Interessen. Künast kritisierte: „Hier werden Gewinne

nicht nur auf Kosten der Schweine, sondern auch auf Kosten der

Steuerzahler erwirtschaftet.“

Neben Grünen und Tierschützern hatten auch Tierarztverbände die

Isofluran-Methode kritisiert. In einer Stellungnahme zum

Gesetzentwurf der Regierung hieß es: „Laien nach einer kurzen

Schulung mit der Durchführung einer Inhalationsnarkose bei

Ferkelkastrationen zu betrauen, widerspricht aus unserer Sicht

zutiefst dem Tierschutzgedanken.“ Neben der Vollnarkose gebe es

verschiedene andere Möglichkeiten, darunter die Aufzucht der Eber,

eine Art Impfung gegen den Ebergeruch oder Kastration nach lokaler

Betäubung. Bei allen Methoden gibt es große tierschutzrechtliche oder

wirtschaftliche Bedenken.

