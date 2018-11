NOZ: Förderschullehrer künftig fest an Regelschulen in Niedersachsen

Förderschullehrer künftig fest an Regelschulen

in Niedersachsen

Kultusminister Tonne: Änderung ist Ausdruck gelebter Inklusion an

unseren Schulen

Osnabrück. Zum kommenden Schuljahr 2019/2020 können

Förderschullehrer in Niedersachsen auch an allgemein bildenden

Schulen eingestellt werden. Das berichtet die „Neue Osnabrücker

Zeitung“ unter Berufung auf das Kultusministerium. Demnach soll es ab

dann auch möglich sein, Förderschullehrkräfte an Regelschulen zu

versetzen. „Mit diesem Schritt möchten wir die multiprofessionelle

Zusammenarbeit in unseren Schulen fördern“, sagte Kultusminister

Grant Hendrik Tonne (SPD) der Zeitung. Bisher haben

Förderschullehrkräfte ihre Stammschule an Förderschulen. Für ihren

Einsatz an Regelschulen im Rahmen der Inklusion, der gemeinsamen

Beschulung behinderter und nicht-behinderter Kinder, werden sie meist

stundenweise abgeordnet. „Wenn Regelschullehrkräfte und

Förderschullehrkräfte ihre jeweiligen Kompetenzen langfristig in

einem Kollegium einbringen können, profitieren alle davon. Die neue

Regelung ist daher deutlich mehr als eine reine Formalie: Sie ist

Ausdruck gelebter Inklusion an unseren Schulen“, sagte Tonne. Der

niedersächsische Landesverband Sonderpädagogik begrüßte die

Entscheidung als „sehr sinnvolle Maßnahme“. „Das wird von vielen

Kollegen und auch von den Schulen schon seit langem gefordert“, sagte

Verbandsvorstand Reinhard Fricke. Damit hätten viele Lehrkräfte die

Möglichkeit, „Teil der Schule“ zu werden, an der sie auch arbeiten

würden. Derzeit arbeiten rund 6200 Förderschullehrkräfte an

Niedersachsens Schulen. Immer mehr sind an Regelschulen eingesetzt.

Die Inklusionsquote ist in Niedersachsen im Schuljahr 2017/18 auf

64,3 Prozent gestiegen. Dies ist eine Zunahme um rund drei

Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr (Schuljahr 2016/17: 61,4

Prozent). Nach Angaben des Kultusministeriums besuchten im

vergangenen Schuljahr 27 933 von 43 423 Schülern mit

sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf in den Schuljahrgängen 1 bis

9 eine öffentliche allgemein bildende Schule. 15 490 gingen auf

Förderschulen. +++

