NOZ: Historiker-Vorsitzende: Proteste wie in Chemnitz sind normal und letztlich nützlich

Osnabrück. Die Vorsitzende des Deutschen Historikerverbandes

(VHD), Eva Schlotheuber, hat gesellschaftlichen Dissenz wie derzeit

um die Flüchtlingsfrage als normal und letztlich nützlich bewertet.

In einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag)

sagte die Professorin, „eine Gesellschaft lebt davon, dass sie sich

durch Konflikte erschüttern lässt und sich in der Folge wandelt und

weiterentwickelt“. Dissenz setze den Prozess des Nachdenkens und

damit Anpassung an neue Gegebenheiten in Gang. Mit Blick auf die

jüngsten Vorgänge in Sachsen sagte die VHD-Vorsitzende: „Derart

massive und anhaltende Proteste sind ein Anzeichen für eine

gravierende gesellschaftliche Schieflage, der man auf jeden Fall

aufmerksam und konstruktiv begegnen sollte. Das muss man aus

historischer Perspektive ebenso nüchtern wie deutlich sagen, ohne

dass man Extremisten hinterherlaufen darf.“

Sie sehe mit Sorge, dass Chemnitz und die Folgen nicht nur eine

geteilte, sondern eine gespaltene Gesellschaft mitsamt

Unversöhnlichkeit und Hass verdeutlichten. „In einer gespaltenen

Gesellschaft fehlt die Bereitschaft zu einem wirklichen Dialog. Dann

wird es für eine Demokratie schwierig“, warnte die Historikerin, die

Geschichte an der Universität Düsseldorf lehrt.

„Gespaltene Gesellschaften“ lautet auch das Motto des 52.

Historikertages vom 25. bis 28. September in Münster, dem mit mehr

als 3500 Teilnehmern größten geisteswissenschaftlichen Kongress in

Europa. Historisches Wissen schützt laut Schlotheuber vor Spaltung

und Populismus. Es sei „ein gutes Wirkmittel gegen –fake news– und

Geschichtsverfälschungen aller Art oder einfache populistische

Antworten, wenn man sich selbstständig im historischen Raum

orientieren kann“. Sich mit der Vergangenheit zu befassen setze die

Fähigkeit voraus, „nicht die eigenen Vorstellungen und Sichtweisen in

den Mittelpunkt“ zu rücken, sondern zu versuchen „–fremde– Stimmen

und Prozesse in Erfahrung zu bringen und zu verstehen“. Historische

Bildung schule daher Toleranz und Dialogbereitschaft.

Historiker-Vorsitzende: Lesen und Schreiben nicht

selbstverständlich

Professorin warnt vor verringertem Geschichtsunterricht – „Fataler

Fehler“ – Keine Besserung trotz G9

Osnabrück. Die Vorsitzende des Deutschen Historikerverbandes (VHD)

hat vor einer mangelnden Wertschätzung des deutschen

Bildungsstandards gewarnt. In einem Interview mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag) sagte Eva Schlotheuber, dass jeder

Lesen und Schreiben lernen könne, sei aus historischer Perspektive

nicht als normal zu betrachten und müsse „keinesfalls

selbstverständlich auf so hohem Niveau wie gewohnt Bestand haben“.

Die Zahl der Analphabeten in Deutschland sei viel höher, als man

glaube. Selbst unter Studenten zeigten sich zunehmende Mängel. „Im

Unialltag erleben wir, dass die Fähigkeit, komplexere Texte

aufzunehmen, nicht mehr vorausgesetzt werden kann“, sagte

Schlotheuber, die als Professorin Geschichte in Düsseldorf lehrt.

Unter solchen Bildungsmängeln leide eine zentrale

Zugangsvoraussetzung zu Wissen und Weiterentwicklung.

Schlotheuber plädierte ferner dafür, dem Fach Geschichte in den

Schulen mehr Raum zu geben. Trotz des Trends zur verlängerten

Schulzeit (G9) könne sie „nicht erkennen, dass der

Geschichtsunterricht wieder gestärkt wird“. Aus Sicht ihres Verbandes

sei dies ein „fataler Fehler“. Politisch geprägter Unterricht könne

das Defizit nicht ersetzen. „Gerade in Zeiten der weltweiten

Vernetzung ist es notwendig, nicht nur die eigenen Wurzeln verorten

zu können, sondern auch die der anderen“, sagte Schlotheuber. Für

eine fundierte Schulbildung sei der Geschichtsunterricht daher nicht

nur in den Gymnasien als eigenständiges Unterrichtsfach zu erhalten.

„In der Oberstufe sollte Geschichte durchgehend unterrichtet werden,

unabhängig davon, welchen Schwerpunkt die Schule, die Schülerin oder

der Schüler verfolgt“, forderte Schlotheuber.

