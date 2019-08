NOZ: Linke kritisiert Täuschung der Öffentlichkeit bei Rüstungsexportkontrolle

Linke kritisiert Täuschung der Öffentlichkeit

bei Rüstungsexportkontrolle

Stellvertretende Parteivorsitzende Dagdelen kritisiert

„sprachliche Taschenspielertricks“ der Bundesregierung

Osnabrück. Der Verdacht, dass die von der Bundesregierung

verabschiedeten neuen Grundsätze zur Rüstungsexportkontrolle

ungeeignet sind, die Kontrolle bei der Ausfuhr von militärischen

Gütern tatsächlich zu verschärfen und Missbrauch zu verhindern, hat

sich nach Ansicht der Opposition bestätigt. Entsprechende Belege

liefere die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der

Linken, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im

Bundestag, Sevim Dagdelen, gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Demnach seien die meisten der Änderungen in den neuen

Rüstungsexportrichtlinien lediglich sprachliche Anpassungen und keine

Änderung der Bewertungs- und Genehmigungspraxis. „Mit simplen

sprachlichen Taschenspielertricks täuscht die Bundesregierung die

Öffentlichkeit. Sie hat die alten Richtlinien aufgeweicht und so

unter anderem den weiteren Einsatz deutscher Rüstungsgüter durch

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate im Jemen-Krieg

legitimiert“, kritisierte Dagdelen.

Als Beleg dienen der Linken-Politikerin einzelne Antworten des

Bundeswirtschaftsministeriums auf einen 28 Fragen umfassenden

Katalog, den die Partei eingereicht hatte. Darin heißt es an einer

Stelle zur bisherigen Verpflichtung, den Endverbleib der zu

genehmigenden Rüstungsgüterexporte künftig „beim Endverwender“

sicherzustellen und nicht mehr „im Endempfängerland“: „Eine Änderung

der exportkontroll-politischen Bewertungspraxis geht mit der

Textanpassung nicht einher. Es handelt sich um eine Klarstellung zum

bisher vorliegenden und in der Genehmigungspraxis umgesetzten

Verständnis“, heißt es in der Antwort des Ministeriums.

Zudem gibt es laut der Linken in der Bewertung der

Menschenrechtssituation im Empfängerland durch die Bundesregierung

bezüglich der Kriterien keinen maßgeblichen Unterschied zwischen der

neu formulierten „hervorgehobenen Rolle“ und der „wichtigen Rolle“ in

den alten politischen Grundsätzen. Dies aber werde durch die Änderung

suggeriert, monierte Dagdelen gegenüber der „NOZ“.

Im Juni hatte die schwarz-rote Bundesregierung die „Politischen

Grundsätze für den Export von Kriegswaffen und sonstigen

Rüstungsgütern“ aus dem Jahr 2000 neu gefasst. Das war im

Koalitionsvertrag vereinbart worden. Mit der Neufassung des Textes

sollen der Ausfuhr von Kleinwaffen und Technologieexport erschwert

sowie die Endverbleibkontrolle von Rüstungsgütern verbessert werden.

