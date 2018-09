NOZ: Moorbrand bei Meppen: Grüne wollen Veröffentlichung aller Luftmessungen

Moorbrand bei Meppen: Grüne wollen

Veröffentlichung aller Luftmessungen

Fraktion fordert von Innenminister Pistorius und Sozialministerin

Reimann Aufklärung

Osnabrück. Angesichts anhaltender Unklarheiten über die

Luftbelastung durch den Moorbrand bei Meppen haben die Grünen mehr

Transparenz von den Behörden gefordert. Die Fraktionsvorsitzende im

Landtag, Anja Piel, forderte im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“ die sofortige Offenlegung aller Messergebnisse. „Bis jetzt

warten wir auf die Veröffentlichung der Schadstoffmessungen. Bis

jetzt ist unklar, wie schädlich der Rauch für die Anwohner und

Einsatzkräfte wirklich ist. Fachleute und Behörden widersprechen sich

dabei konsequent“, sagte Piel nach einer Sitzung des

Umweltausschusses am Montag in Hannover. Sie sieht nicht nur die

Bundeswehr, sondern auch die Landesregierung in der Pflicht. „Die

Groko muss hier für Klarheit sorgen, wenn die Bundeswehr dazu ganz

offensichtlich entweder nicht willens oder in der Lage ist“, sagte

Piel der NOZ.

Am Freitag hatte Niedersachsen ein Messfahrzeug aus

Nordrhein-Westfalen angefordert, welches über das Wochenende eigene

Messungen durchführte. Diese Daten sollen nach Angaben des

Umweltministeriums zeitnah veröffentlicht werden. Die Grünen gehen

aber davon aus, dass es unter Umständen noch weitere Messungen aus

der vergangenen Woche gibt, die bisher nicht offiziell bekannt

gegeben wurden. Bundeswehr und niedersächsisches Innenministerium

hatten bisher betont, der Rauch sei ungefährlich.

Die Grünen fordern für den kommenden Donnerstag (27.9.) eine

gemeinsame Unterrichtung des Landtags durch Innenminister Boris

Pistorius und Gesundheitsministerin Carola Reimann (beide SPD). Dazu

sollten die an diesem Tag getrennt geplanten Sitzungen von Innen- und

Sozialausschuss zusammengelegt werden. Piel begründet das mit den

bisher spärlichen Informationen aus der Landesregierung: „In beiden

Ausschüssen wurde zwar schon in der vergangenen Woche jeweils

unterrichtet. Viel ist dabei aber weder rausgekommen, noch ist danach

viel passiert in Sachen Informationsfluss. Das ist angesichts des

seit Wochen brennenden Moors in Meppen schon ein Kunststück“, sagte

Piel. Die Partei fordert vom Land auch Informationen über die

Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsgefährdung der aktuell mehr

als 1600 Einsatzkräfte vor Ort. „Fehler der Bundeswehr dürfen nicht

die vielen Helferinnen und Helfer oder Anwohner mit ihrer Gesundheit

bezahlen. Hier sehen wir die Landesregierung in der Verantwortung“,

sagte Piel.

