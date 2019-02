NOZ: Niedersächsischer Islamverband wehrt sich gegen Vorwurf, undemokratisch zu sein

Niedersächsischer Islamverband wehrt sich gegen

Vorwurf, undemokratisch zu sein

Schura bietet Gespräche an – Grüne kritisieren Vorgehen der

Landesregierung und kündigen Konsequenzen an

Osnabrück. Der niedersächsische Islamverband Schura wehrt sich

gegen den Eindruck, undemokratisch zu sein. Der Schura-Vorsitzende

Recep Bilgen teilte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ mit, die

islamischen Religionsgemeinschaften stünden ausdrücklich zu den

demokratischen Werten und der Gleichberechtigung von Mann und Frau.

„Toleranz und das Einstehen gegen jegliche Art von Diskriminierung

sind für uns eine Selbstverständlichkeit“, erklärte Bilgen. Die

niedersächsischen Landesregierung hatte am Donnerstag mitgeteilt,

dass ein umstrittener neuer Lehrplan für den Islamunterricht

unabhängig von Bedenken der Islamverbände in den Landtag eingebracht

werden solle und hatte darauf verwiesen, dass es Unstimmigkeiten in

Punkten wie Demokratie und Gleichberechtigung gegeben habe. Bilgen

kritisierte: „Anstatt konstruktiv an einer Lösung zu arbeiten und die

Position des Beirats verstehen zu wollen, wurde darauf bestanden,

dass dem Curriculum in der aktuellen Version zugestimmt wird, ohne

auf die Einwände des Beirats einzugehen.“ Der Schura-Vorsitzende bot

an, die Gespräche fortzuführen und appellierte an die

Verantwortlichen, „an die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre

anzuknüpfen und gemeinsam eine Lösung zu finden“. Auch die Grünen

kritisieren das Vorgehen der Landesregierung. Man dürfe den

muslimischen Verbänden nicht pauschal Ablehnung oder Skepsis

gesellschaftlicher Werte zusprechen, erklärte Julia Hamburg,

kultuspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. „Damit hat die

Landesregierung in der Vergangenheit viel Porzellan zerbrochen und

sollte diesen Fehler nicht wiederholen.“ Der Gesprächsfaden dürfe

nicht abreißen. „Außerdem muss die Landesregierung die Frage

beantworten, was für eine Rolle der Beirat künftig spielen soll“,

forderte Hamburg. „Sie schiebt ihn derzeit in allen Bereichen ins

Abseits – das ist kein adäquater Umgang.“ Hamburg kündigte an, dazu

eine Unterrichtung zu beantragen.

