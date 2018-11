NOZ: Richterbund: Rechtsstaatspakt darf nicht an Geschacher ums Geld scheitern

Richterbund: Rechtsstaatspakt darf nicht an

Geschacher ums Geld scheitern

Geschäftsführer fordert von Bund und Ländern, sich auf

Finanzierung zu einigen

Osnabrück. Mit Blick auf die aktuell laufende

Justizministerkonferenz hat der Deutsche Richterbund die Minister

aufgefordert, rasch das Geld für die vereinbarte bessere Ausstattung

der Justiz bereitzustellen. In einem Gespräch mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ sagte der Bundesgeschäftsführer des

Richterbunds, Sven Rebehn: „Der Rechtsstaatspakt darf nicht an einem

kurzsichtigen Geschacher ums Geld scheitern, damit würde weiteres

Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates verspielt.“ In ihrem

Koalitionsvertrag hatten Union und SPD einen „Pakt für den

Rechtsstaat“ vereinbart. Rebehn sagte: „Bund und Länder stehen

gemeinsam bei der Justiz und den Bürgern im Wort.“

Nach Ansicht des Verbandes sollte es dank der

Rekord-Steuereinnahmen möglich sein, deutlich mehr Geld für die

Kernaufgabe Justiz einzusetzen. Der Geschäftsführer sagte: „Um die

Probleme nachhaltig zu beheben, braucht es den Pakt für den

Rechtsstaat. Die im Koalitionsvertrag angekündigten 2000 neuen

Stellen für Richter und Staatsanwälte sind dringend erforderlich –

auch mit Blick auf die in der Justiz bevorstehende

Pensionierungswelle.“

