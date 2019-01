NRZ: Nicht nur bei den Clans aktiv sein – auch Bildung braucht mehr Einsatz – von MANFRED LACHNIET

Es ist richtig und überfällig, dass die Polizei in

NRW nun alle paar Tage den Clan-Kriminellen massiv auf die Füße

tritt. Seit Jahren hat sich in Spielhallen, Shisha-Bars und Wettbüros

eine Szene etabliert, für deren Existenz kein Bürger Verständnis hat.

Betreiber und manche Gäste stellen hier sehr offen zur Schau, dass

sie ihr Geld nicht mit ehrlicher Arbeit verdienen. Unser Rechtsstaat

darf so etwas nicht hinnehmen. Dass NRW-Innenminister Herbert Reul

(CDU) sich nun gern als Macher darstellen will, gehört zum

politischen Geschäft. Er hatte viele Medien im Vorfeld eingeladen,

bei der Razzia dabei zu sein – damit groß und breit über seine

Tatkraft berichtet wird. Dass manche Kamerateams eher als die Polizei

vor Ort waren, dürfte indes Kriminelle gewarnt haben. Reul soll also

weiterfahnden, aber bitte ohne großes Tamtam und medienwirksame

Vorankündigung.

Überhaupt wäre es wünschenswert, wenn die NRW-Landesregierung

nicht nur beim Thema Sicherheit so viel Energie an den Tag legen

würde und Geld ausgäbe. In den Schulen fehlen nach wie vor unzählige

Lehrer, es fällt immer noch viel zu viel Unterricht aus. Diese

Riesenlücke lässt sich nur mit kreativen Lösungen schließen, von

denen es noch zu wenige gibt. Außerdem muss das Geld für den

Digitalpakt nicht nur bereitgestellt, sondern auch sinnvoll

investiert werden. Das Thema Bildung ist mindestens so wichtig wie

die Sicherheit.

Die Menschen wollen erleben, dass Politik agiert und sich etwas

bewegt im Land. Aber bitte in möglichst allen Bereichen.

