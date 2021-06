OPUS KLASSIK-Nominierung für Streaming-Konzert des Rheingau Musik Festivals

Im Jahr 2020 musste das Rheingau Musik Festival, das mit seinen in der Regel 150 geplanten Konzerten in der Rhein-Main-Region und den über 3.500 beteiligten Künstlerinnen und Künstlern jedes Jahr zu den größten Musikfestivals Europas im Klassikbereich zählt, pandemiebedingt abgesagt werden. Unter dem Motto ?Trotzdem Sommer? produzierte das Festival in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom und der Rheingauer Filmproduktionsfirma ?New Digital Music? stattdessen fünf Streaming-Konzerte. Durch die bereits 2019 begonnene Partnerschaft zwischen dem Rheingau Musik Festival und der Deutschen Telekom konnte das Genre der klassischen Musik erstmalig auf der Streaming-Plattform MagentaMusik360 etabliert werden. Mit den Video On Demand-Konzertproduktionen als hybrides Festivalkonzept konnte 2020 einem breiten Publikum die Teilhabe an fünf hochkarätigen klassischen Konzerten kostenfrei ermöglicht werden.

Alle Konzerte dieses Formats wurden u.a. in Zusammenarbeit mit der Rheingauer Filmproduktionsfirma ?New Digital Music? rund um Produzent Philipp Jung verwirklicht, die sich im Zuge dieser Konzeption und mit Unterstützung des Rheingau Musik Festivals gegründet hat. ?Wir sind sehr dankbar für die Nominierung für den OPUS KLASSIK 2021 und das direkt mit unserem ersten produzierten Werk?, so Philipp Jung nach Bekanntgabe der Nominierung. ?Es stimmt uns zuversichtlich, dass wir mit ?All about Mozart? vor allem eine ganz neue und jüngere Zielgruppe für die klassische Musik gewinnen und begeistern können?, ergänzt Marsilius von Ingelheim, Geschäftsführer des Rheingau Musik Festivals und Mitgründer von ?New Digital Music?.

In der Produktion stehen die Werke und das Wirken von Wolfgang Amadeus Mozart im Vordergrund und werden auf innovative, moderne und ansprechende Weise einem großen Publikum präsentiert. Die Ausnahmekünstlerinnen und -künstler Ana de la Vega, Nils Mönkemeyer und Bomsori Kim präsentieren zusammen mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn unter der Leitung von Benjamin Reiners Mozarts Violinkonzert Nr. 1 B-Dur KV 207, das Flötenkonzert Nr. 2 D-Dur KV 314 sowie das Klarinettenkonzert A-Dur KV 622 in Bearbeitung für Bratsche. Diese Mozart-Konzerte sind eingebettet in die sympathische und kreative Moderation von Sarah Willis, die mit ihrer ?Sarahnade Mambo? über Mozarts ?Kleine Nachtmusik? KV 525 von Edgar Olivero auch eine ganz besondere Zugabe zum Besten gibt.

Der Erfolg von ?All about Mozart? liegt, neben der sehr hochwertigen Filmproduktion, in der umfassenden Einbeziehung aller wichtigen Wirkfaktoren, die ein breites Publikum ansprechen. So stehen vor Beginn der jeweiligen Konzerte die Solistinnen und Solisten selbst im Fokus und sprechen in der beeindruckenden Kulisse von Kloster Eberbach über ihre persönliche Beziehung zu Mozart sowie ihren Werdegang bis an die Weltspitze. Die Zuschauer lernen so die Protagonistinnen und Protagonisten auf eine sehr persönliche Weise kennen und können die Interpretation der Musik viel intensiver wahrnehmen.

?New Digital Music? hat sich auf diese Art der Konzertproduktion spezialisiert und hat mittlerweile weitere große Produktionen abgeschlossen. Auch im kommenden Rheingau Musik Festival 2021 wird die Produktionsfirma aus dem Rheingau an vielen weiteren filmischen Umsetzungen beteiligt sein.

Weitere Informationen zu ?New Digital Music? finden Sie unter: www.newdigitalmusic.de/

Das digitale Konzert ?All about Mozart? finden Sie unter: www.magenta-musik-360.de/konzerte/all-about-mozart

Zum OPUS KLASSIK

Der OPUS KLASSIK ist der neue Preis für klassische Musik in Deutschland. Die Förderung der klassischen Musik und insbesondere die Auszeichnung ihrer Künstler ist das Ziel des Vereins zur Förderung der Klassischen Musik e. V., dem Ausrichter des wichtigsten deutschen Klassikpreises. Eine Fachjury, zusammengesetzt aus Vertretern der Musik- und Medien-Branche, zeichnet 47 Preisträger in 25 Kategorien aus.

www.opusklassik.de/