Rheinische Post: AfD unter Beobachtung Kommentar Von Gregor Mayntz

Hätte Sahra Wagenknecht an diesem Wochenende in

einer Rede „das System muss weg“ gerufen – niemand hätte sich

gewundert, wenn der Verfassungsschutz daraufhin die Partei wieder

näher in den Blick genommen hätte. Nun hat es aber nicht die

Linken-Fraktionschefin gesagt, sondern AfD-Chef Alexander Gauland.

Ach so, dürfte die gewohnte Reaktion sein. Der meint das bestimmt

nicht so. Und so wird die vom Verfassungsschutz stets wiederholte

Überzeugung weiter gelten, dass die anderen Parteien diese

Herausforderung politisch bekämpfen müssen und er selbst außen vor zu

bleiben hat. Und da ist das Problem. Das Verfassungsgericht hat das

Verbot der NPD abgelehnt, weil diese Bedrohung zu klein sei. Und wenn

die Bedrohung groß genug ist, wird nicht mal beobachtet, ob es

Tendenzen gibt, die die freiheitliche Grundordnung gefährden könnten.

Gauland hat eine Parallele zwischen der Merkel-Regierung und dem

DDR-Regime gezogen und ein verfassungswidriges System damit

verharmlost, das verfassungsgemäße System aber weghaben wollen. Es

ist höchste Zeit, beim Bundesamt einen Ordner mit „Beobachtung AfD“

zu beschriften.

