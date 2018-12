Rheinische Post: Altmaier kritisiert Schäuble für Merz-Vorstoß und wirbt für Kramp-Karrenbauer

Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat die

Wahlempfehlung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble für

Friedrich Merz zum neuen CDU-Vorsitzenden als „Dammbruch“ in der

Beeinflussung der Delegierten bezeichnet und darauf mit Unterstützung

für Annegret Kramp-Karrenbauer reagiert. Der Vorstoß von Schäuble als

einer der führenden CDU-Persönlichkeiten habe ihn überrascht und

gewundert, sagte Altmaier der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Donnerstag). Er persönlich habe seine Präferenz für

Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer aus Respekt vor den Delegierten

bislang nicht öffentlich geäußert, sagte Altmaier. „Da Wolfgang

Schäuble nun den Damm gebrochen hat, kann ich sagen: Ich bin

überzeugt, dass wir mit Annegret Kramp-Karrenbauer die beste Chance

haben, die CDU zu einen und Wahlen zu gewinnen. Das hat sie mehrfach

unter schwierigen Bedingungen im Saarland als Innenministerin und

Ministerpräsidentin bewiesen.“ Die Ära von Helmut Kohl wie auch von

Angela Merkel sei nur möglich gewesen, weil die Union immer mit einem

festen Wertegerüst in die Mitte integriert und die Mitte niemals dem

politischen Gegner überlassen habe. „Friedrich Merz würde sicherlich

der FDP viele Stimmen abjagen.“ Union und FDP sollten sich aber nicht

gegenseitig kannibalisieren. „Annegret Kramp-Karrenbauer wäre die

gefährlichste Kandidatin für Grüne und SPD. Sie gewinnt Wahlen in der

Mitte.“ Die CDU dürfe nicht den Fehler der SPD machen, die nach der

Amtszeit von Gerhard Schröder von dessen politischer Ausrichtung

abgerückt sei. „Damit hat die SPD ihre eigene Mehrheitsfähigkeit

eingebüßt.“ Ohne den Rückenwind für Merz in der CDU direkt zu nennen,

mahnte Altmaier, „dass Popularität nach innen nicht automatisch

Mehrheitsfähigkeit nach außen bedeutet“.

