Rheinische Post: Arbeitgeberpräsident Kramer übt scharfe Kritik an IG Metall

Vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde im

Tarifkonflikt der Metallindustrie hat Arbeitgeberpräsident Ingo

Kramer die IG-Metall-Forderung nach einer befristeten

Arbeitszeitverkürzung auf 28 Stunden pro Woche bei teilweisem

Lohnausgleich scharf kritisiert. „Ich kann doch nicht sagen: Wer

weniger arbeitet, kriegt dafür auch noch vom Arbeitgeber einen

finanziellen Ausgleich“, sagte Kramer der in Düsseldorf erscheinenden

„Rheinischen Post“ (Donnerstagausgabe). „Es würde in einem

Unternehmen den Betriebsfrieden stören, wenn einzelne Mitarbeiter

ihre Arbeitszeit verkürzen können, dafür einen Lohnausgleich

erhalten, während die Kollegen die Arbeit übernehmen müssen, aber

nicht mehr Geld gezahlt bekommen“, sagte der Chef der

Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA). „Ich möchte einen

solchen Betrieb jedenfalls nicht leiten, der diese Konflikte

aushalten soll“, sagte Kramer. Die IG Metall fordert im aktuellen

Tarifkonflikt für Schichtarbeiter und Beschäftigte, die Kinder

erziehen oder Angehörige pflegen, die Option, ihre Arbeitszeit

befristet auf zwei Jahre von 35 auf 28 Wochenstunden zu reduzieren.

Die Einkommensverluste sollen von den Arbeitgebern teilweise

ausgeglichen werden. In Baden-Württemberg beginnt am heutigen

Donnerstag die dritte Verhandlungsrunde.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell