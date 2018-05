Rheinische Post: BA-Chef Scheele sieht starke Veränderungen durch Digitalisierung

Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für

Arbeit, Detlef Scheele, sieht steigende Anforderungen an Beschäftigte

durch die Digitalisierung. „Es verändern sich durch die

Digitalisierung die Anforderungen in allen 330 Ausbildungsberufen,

sie werden anspruchsvoller“, sagte Scheele der in Düsseldorf

erscheinenden „Rheinischen Post“ (Samstagausgabe). Das

Forschungsinstitut der Arbeitsagentur, IAB, gehe davon aus, dass ein

Viertel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Berufen

arbeite, die eine Digitalisierungsfähigkeit von 70 Prozent hätten.

„Das bedeutet, dass sie sich sehr stark verändern werden“, so

Scheele. Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssten sich darauf

einstellen, dass das Anforderungsniveau steigt. „Sie werden nicht

ihren Arbeitsplatz verlieren, aber es bedarf einer gemeinsamen

Anstrengung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, ein höheres

Qualifikationsniveau zu erreichen“, so Scheele. Drohende

Massenarbeitslosigkeit sieht er durch die aber Digitalisierung nicht.

„Wir haben zur Zeit 32,5 Millionen sozialversicherungspflichtige

Beschäftigte. Durch die Digitalisierung entfallen nach Berechnungen

unseres Forschungsinstituts IAB etwa 1,5 Millionen Stellen,

gleichzeitig werden aber 1,5 Millionen neue geschaffen“, sagte

Scheele.

