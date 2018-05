Rheinische Post: Familiennachzug: Mindestens 26.000 wollen kommen

Drei Monate vor den neuen gesetzlichen

Regelungen zum Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränkter

Bleibeperspektive haben bereits 26.000 Angehörige Terminanfragen an

Deutschlands Auslandsvertretungen gerichtet, um ihre entsprechenden

Visa-Anträge einzureichen. Das geht nach einem Bericht der in

Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe) aus

einer ihr vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf FDP-Anfrage

hervor. Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch die

Gesetzesnovelle auf den Weg bringen, wonach ab August monatlich bis

zu tausend Angehörige zu subsidiär Schutzberechtigten nachziehen

dürfen. Die meisten Familiennachzüge werden jedoch nach wie vor bei

Flüchtlingen mit besserer Bleibeperspektive genehmigt. Allein die

Zahl der Syrer, die als nahe Angehörige nach Deutschland nachziehen

durften, stieg von 21.376 im Jahr 2015 auf 40.725 im vergangenen

Jahr. Seit 2013 erteilte das Auswärtige Amt weltweit knapp 390.000

Visa zum Familiennachzug. FDP-Innenexpertin Linda Teuteberg verlangte

auf der Grundlage dieser Zahlen eine zügige Antragsbearbeitung und

konsequente Rückführung abgelehnter Bewerber. Dies sei die

„notwendige Kehrseite eines funktionierenden Asylsystems“, erklärte

Teuteberg. Nur so könne die „Herkulesaufgabe“ gelingen,

Hunderttausende zu integrieren, die jetzt schon hier seien und ihre

Angehörigen nachholen dürften.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell