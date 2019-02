Rheinische Post: FDP arbeitet an Anreizmodell zur Frauenförderung

Die FDP arbeitet an einem Anreizmodell zur

Frauenförderung in ihrer Partei. „Es ist richtig, die FDP muss für

Frauen attraktiver werden“, sagte Generalsekretärin Nicola Beer im

Interview mit der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag). Eine

Arbeitsgruppe in der Partei arbeite daher an einer Vielzahl von

Maßnahmen, darunter auch ein Anreizmodell. Zum Bundesparteitag werde

ein umfangreicher programmatischer Antrag vorgelegt. Dabei werde für

den Bundesvorstand ein Modell mit flexiblen Zielvereinbarungen

zwischen der Bundespartei und den Landesverbänden entwickelt, denn es

gebe quer durch die Partei einen großen Widerstand gegen starre

Frauenquoten. „Besser zu uns passt ein Anreizmodell, bei dem die

Zielquoten unterschiedlich ausfallen, je nachdem wie hoch der

Frauenanteil dort aktuell ist“, sagte Beer. Es werde darum gehen, für

die jeweiligen Landesverbände unterschiedliche Steigerungsraten zu

vereinbaren. Dem Vorschlag müsse der Bundesvorstand aber noch

zustimmen.

