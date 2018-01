Rheinische Post: Grippewelle: 4300 neue Fälle in einer Woche

Die Zahl der Grippe-Erkrankungen steigt weiter

an. Die in Düsseldorf erscheinende „Rheinische Post“

(Donnerstagausgabe) berichtet unter Berufung auf aktuelle Zahlen des

Robert-Koch-Instituts (RKI), dass in der dritten Woche dieses Jahres

fast 4300 durch ein Labor bestätigte Influenza-Infektionen an das

Institut gemeldet wurden. In der Woche davor waren es noch 2900. Die

Fallzahl ist seit Oktober auf 11.100 gestiegen. Die Grippewelle halte

somit weiter an, heißt es in der Analyse. 27 Menschen starben bereits

infolge einer Grippe.

