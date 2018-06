Rheinische Post: Grüne kritisieren Maut-Schiedsverfahren und wollen staatlichen Betreiber

Vor dem Start der Lkw-Maut auf allen

Bundesstraßen an diesem Sonntag haben die Grünen kritisiert, dass

auch im künftigen Betreibervertrag Schiedsverfahren ermöglicht werden

sollen. „Dass nach jahrelangem Rechtsstreit wieder ein

Schiedsverfahren im Betreiberskandal vorgesehen ist, ist für mich

nicht nachvollziehbar“, sagte Grünen-Verkehrsexperte Stephan Kühn der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). Er erinnerte an das letzte

Maut-Schiedsverfahren, das über zehn Jahre gedauert und einen

dreistelligen Millionen-Betrag für Anwälte verschlungen habe. „Der

Bund musste auf Forderungen in Höhe von mehreren Milliarden Euro

verzichten“, sagte Kühn und bezog sich mit seiner Kritik auf die

Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine kleine Anfrage der

Grünen-Fraktion. In dem Schreiben, das der „Rheinischen Post“

vorliegt, heißt es, in den Vergabeunterlagen zur Lkw-Maut sei der

Entwurf eines neuen Betreibervertrags mit der Toll Collect GmbH

enthalten. „Der Vertrag sieht im Rahmen des

Streitbeilegungsmechanismus die Möglichkeit eines Schiedsverfahrens

vor“, so die Antwort des Ressorts. Die Grünen fordern außerdem, dass

ein staatliches Unternehmen den Mautbetrieb übernehmen soll. „Wir

müssen privaten Unternehmen nicht die Taschen füllen“, sagte Kühn und

verlangte einen Stopp des Vergabeverfahrens zur Privatisierung von

Toll Collect.

