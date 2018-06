Rheinische Post: Grünen-Chef Habeck: „CSU agiert geschichtsvergessen“ / „Sind grundsätzlich bereit, Verantwortung zu übernehmen“

Grünen-Chef Robert Habeck hat die CSU im

Asylstreit massiv kritisiert und ihr eine unverantwortliche Politik

vorgeworfen. „Die CSU agiert geschichtsvergessen“, sagte Habeck der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag). „Dass bei einem

amtierenden Innenminister mit jahrzehntelanger politischer Erfahrung

nicht das Staatsethos überwiegt, sondern der taktische Wunsch, eine

Sehnsucht nach irgendwelchen Basta-Entscheidungen zu befriedigen,

dafür habe ich kein Verständnis“, sagte der Grünen-Politiker. „Der

Plan von Innenminister Seehofer bedeutet faktisch, dass Deutschland

Italien, Griechenland oder Spanien die gesamte Verantwortung für die

Flüchtlinge aufhalst“, sagte Habeck. „Vor allem Italien, mit seiner

neuen Regierung, treibt man damit aus der EU.“ Deutschland stehe

gerade jetzt in Reaktion auf Donald Trump in der Verantwortung, die

EU-Staaten wieder enger zusammenzuführen. „Da ist es mindestens

kontraproduktiv, wenn wir unseren Nachbarstaaten sagen: Wisst ihr

was, wir weisen die Flüchtlinge ab, ihr müsst selber sehen, wie ihr

mit ihnen klarkommt“, sagte Habeck. „Es ist Deutschlands höchstes

Interesse, Europas Einheit zu wahren“, betonte der Grünen-Politiker.

Er warb für eine „Renaissance Europas“. Auf die Frage, ob die Grünen

im Falle eines Koalitionsbruchs in Berlin für eine

Regierungsbeteiligung bereitstünden, sagte Habeck: „Die Zeiten sind

zu ernst, um jetzt Spielchen zu spielen. Dass wir in den

Jamaika-Verhandlungen und davor in den vielen Krisen bewiesen haben,

dass wir grundsätzlich bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, weiß

inzwischen jeder.“

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell