Rheinische Post: Grünen-Politikerin Roth bekommt Morddrohungen

Die Grünen-Politikerin und Vizepräsidentin des

Deutschen Bundestages, Claudia Roth, bekommt Morddrohungen aus dem

rechten Lager und dem nationalistisch-religiösen Teil der

türkischstämmigen Wählerschaft in Deutschland. „Ich werde täglich aus

den Reihen von Pegida und AfD angefeindet, bis zu Morddrohungen“,

sagte Roth der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). Sie wehre

sich dagegen, notfalls juristisch, betonte die frühere Grünen-Chefin.

„Wer von rechtsautoritären Bewegungen gehasst wird, kann nicht alles

falsch gemacht haben.“ Umso mehr gelte „Gesicht zeigen. Hingehen.

Haltung beweisen. Sich nicht unterkriegen lassen.“ Bei der

Gedenkfeier in Solingen wurde Roth am vergangenen Dienstag nach

eigenen Angaben von Anhängern der BIG-Partei „heftig angepöbelt“.

Dass sie verschwinden soll, sei noch der „harmloseste Ausruf“

gewesen. Roth räumte ein, dass sich ein Teil der türkischstämmigen

Deutschen abgeschottet hätten. „Das schwierige Verhältnis zwischen

den jungen Türken, die Erdogan hinterherlaufen, aber in Deutschland

alle Freiheiten genießen, und dem liberalen Teil der

türkischstämmigen Community müssen wir ernst nehmen.“ Es gebe einen

Rückzug einiger „in die vermeintliche heile Welt des konservativen

Islam oder der türkischen Nation.“

