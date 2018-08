Rheinische Post: Gysi vergleicht Debatte in CDUüber die Linke mit der Annäherung von SPD und Linkspartei

Der langjährige Fraktionschef im Bundestag und

jetzige Vorsitzende der Europäischen Linken, Gregor Gysi, hat die

Debatte in der Union über mögliche Koalitionen mit seiner Partei im

Osten mit der Annäherung von SPD und Linken verglichen. „Weil es

genauso in der SPD begann“, sagte Gysi der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Montag). „Erst ein Beschluss der SPD, der ein Zusammengehen

von ihr und PDS beziehungsweise Linken ausschloss, dann die ersten

Stimmen aus der SPD dagegen, dann Koalitionen in Ländern des Ostens,

und nun bestreitet niemand mehr die Möglichkeit zu einer solchen

Koalition auf Bundesebene.“ Es gebe aber zu wenig übereinstimmende

Interessen zwischen Union und Linken auf Landesebene, um ernsthaft

über Koalitionen nachzudenken. Dennoch bleibe die Frage, was Union

und Linke unternähmen, wenn nur eine solche Koalition eine

Regierungsbeteiligung der AfD in einem Bundesland verhindern würde.

Der Widerstand von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer

gegen Gespräche mit der Linken begründet sich nach Gysis Ansicht

darin, dass es bequemer für die Union sei, „die SPD an ihrer Seite zu

haben und Stück für Stück kaputt zu machen“.

