Rheinische Post: Juso-Chef Kühnert sieht Zustimmung für „NoGroko“ auch jenseits des linken SPD-Flügels

Juso-Chef Kevin Kühnert nimmt die Gegenstimmung

zur großen Koalition bis in die Mitte der Partei wahr. „Abseits der

Parteiführung gibt es in der SPD aktuell ein extrem kontroverses

Stimmungsbild. Ich nehme deutlich wahr, dass das Sondierungspapier

vielen Mitgliedern nicht reicht, um einer neuen großen Koalition

zuzustimmen“, sagte Kühnert der in Düsseldorf erscheinenden

„Rheinischen Post“ (Montagausgabe). „Und das betrifft nicht nur Jusos

und Vertreter des linken Flügels.“

