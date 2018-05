Rheinische Post: Koalition will Kommission zu Künstlicher Intelligenz einsetzen und ethische Prinzipien beim Einsatz selbstständig handelnder Maschinen klären

Die große Koalition will vor der Sommerpause

eine Enquete-Kommission zum Zukunftsthema „Künstliche Intelligenz“

einsetzen. Die Kommission soll die gesellschaftliche Verantwortung

und das wirtschaftliche Potenzial von Künstlicher Intelligenz als

größter technologischer Treiber der Digitalisierung klären, heißt es

in einem Papier, das der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen

Post“ (Dienstagausgabe) vorliegt und heute von den Spitzen der

Koalitionsfraktionen bei ihrer Klausurtagung in Bayern beschlossen

werden soll. Ethische Prinzipien bei Entwicklung und Einsatz von

Künstlicher Intelligenz sowie die Interaktion von Mensch und Maschine

müssten auf den Prüfstand. So solle die Frage beantwortet werden, in

welchen Lebensbereichen der Einsatz von lernfähigen und selbstständig

handelnden kognitiven Systemen und Maschinen mit den Grund- und

Menschenrechten unvereinbar sein könnte und in welchem Maße die

Entscheidungshoheit der Menschen unverzichtbar bleibe.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell