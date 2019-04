Rheinische Post: Kommentar: Behinderten zuhören

Seit Jahren können Risikoschwangere über eine

Fruchtwasseruntersuchung testen lassen, ob das Ungeborene ein

Down-Syndrom aufweist. Für diese Frauen finanzieren die Kassen die

Untersuchung, die mit dem Risiko der Fehlgeburt behaftet ist. Was

spricht also dagegen, die gefährliche Untersuchung durch einen

einfachen Bluttest zu ersetzen? Eine Gesellschaft, die in hohem Maß

auf die Optimierung des eigenen Lebens ausgerichtet ist, ist anfällig

dafür, auch die Eigenschaften von noch nicht geborenen Kindern zu

kontrollieren. Je mehr routinemäßig überprüft wird, desto größer wird

der Druck auf Eltern, sich gegen Kinder zu entscheiden, die nicht das

Merkmal „gesund“ tragen. Viel besser wäre es, wenn die Gesellschaft

in dieser Frage einen Schritt zurückginge und die Selektion von

Kindern mit Down-Syndrom in Frage stellte. Man sollte auch mehr den

Menschen mit Down-Syndrom zuhören, die ihr Recht auf Leben

reklamieren. Man müsste auch mehr den Eltern dieser Kinder zuhören,

die ein erfülltes Familienleben führen, sich aber von außen die Frage

gefallen lassen müssen: Kann man das heute nicht verhindern?

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell