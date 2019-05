Rheinische Post: Kommentar / Müde Klimapolitik = Von Eva Quadbeck

Union und SPD unterlaufen immer noch die

Bedeutung des Klimawandels – in seiner praktischen und in seiner

politischen Dimension. Der Klimawandel hat eine ökonomisch und

gesellschaftlich ähnlich umwälzende Wirkung wie die Digitalisierung.

Auf beiden Feldern agiert die große Koalition schwerfällig und ohne

Ehrgeiz.

Die Grünen haben zurzeit Hochkonjunktur, weil sich in der

Bevölkerung der Eindruck festgesetzt hat, dass die große Koalition

von der Diesel-Frage bis zur CO2-Reduktion in Sachen Klima nicht

handlungsfähig ist. Zwar gibt es nun einen passablen Kompromiss zum

Kohleausstieg, aber keinen Minister, der diesen beherzt umsetzt. Und

auch die Kanzlerin, die einst Umweltministerin war und die

freitäglichen Schülerdemos gefällig kommentierte, hält bei der

Klimafrage die Zügel viel zu locker in der Hand. Wegen dieser

ambitionslosen Politik erreicht Deutschland die selbst gesteckten

Ziele zur Reduktion des CO2-Ausstoßes nicht.

Die bisherige Bilanz der Energiewende fällt dürftig aus. Die

Bürger zahlen einen hohen Preis bei geringer Wirkung für den

Klimaschutz.

