Rheinische Post: Kommentar / Zu wenig für einen Befreiungsschlag = Von Maximilian Plück

Ein Einbruch des Vorsteuergewinns um 85

Prozent, eine nach unten korrigierte Prognose für das Geschäftsjahr,

ein voraussichtlicher negativer Cashflow von zwei Milliarden Euro –

und trotzdem setzte sich die Aktie des Essener Industriekonzerns

Thyssenkrupp am Donnerstag zeitweise an die Spitze des Deutschen

Aktienindex.

Verkehrte Welt an den Börsen? Mitnichten. Die Anleger feiern das

Lebenszeichen, das Konzernchef Guido Kerkhoff bei der Vorstellung der

Zahlen für das dritte Quartal am Donnerstagmorgen in die Welt

schickte. Der Kurssprung spiegelt die Erleichterung darüber wider,

dass nach den schier endlos erscheinenden, zähen Monaten bei

Thyssenkrupp wieder etwas in Bewegung kommt. Die Ankündigung, dass

schwierige Geschäftsfelder nicht länger mit durchgeschleppt und zur

Not verkauft werden sollen, ist so ganz im Sinne der Aktionäre.

Dabei ist der Manager jedoch Konkretes weitestgehend schuldig

geblieben. Für einen echten Befreiungsschlag war das nun Präsentierte

dann doch zu wenig. Die selbstbewusste Arbeitnehmerschaft erwartet

mehr als nur vage Ankündigungen. Sie wird die Vorstellungen des

Managements extrem kritisch begleiten. Schließlich ist in den

vergangenen Monaten extrem viel Vertrauen verspielt worden. War es

doch Kerkhoff, der erst das an den Bedenken der EU-Kommission

gescheiterte Tata-Joint-Venture als Allheilmittel darstellte und

später die inzwischen ebenfalls beerdigte Teilung des Konzerns zum

großen Rettungsplan hochstilisierte.

Dem Thyssenkrupp-Chef läuft die Zeit davon: Wenn sich die

Konjunktur noch weiter eintrübt, werden die ohnehin kaum noch

vorhandenen Spielräume noch enger. Und dann könnte es am Ende auch

eng für den Vorstandschef selbst werden.

